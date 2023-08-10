20-летний парень утонул под Смоленском. Фото: СОГБУ "Пожарно-спасательный центр".

Как сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области, вчера вечером 9 августа из Десногорского водохранилища было поднято тело.

Погибшего передали сотрудникам СУ СК РФ по Смоленской области. Также было установлено, что утонувшим оказался молодой парень 2003 года рождения.

Причина и обстоятельства смерти выясняются.

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