Житель Смоленска восстанавливал боеприпасы времен ВОВ для продажи. Фото: УФСБ России по Смоленской области.

26-летний житель Смоленска производил раскопки на территории, где во время Великой Отечественной войны велись боевые действия. Боеприпасы восстанавливались дома в мастерской для последующей продажи.

После работ он искал потенциальных покупателе в социальных сетях. 16 августа отрудники ФСБ задержали мужчину с поличным.

В ходе обыска у него нашли 10 винтовок, 2 пистолета - пулемета, 5 пистолетов, 12 гранат, 11 артиллерийских снарядов, более 1 500 патронов различных калибров, свыше 2 кг взрывчатых веществ, около 30 основных частей огнестрельного оружия.

Следственным отделом УФСБ России по Смоленской области завершено расследование уголовного дела по статье 222 УК РФ, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Смоленской области.

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