Житель другого региона связал смоленскую пенсионерку и угрожал ей ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

83-летнюю пенсионерку нашла её соседка связанной в квартире. У женщины были перемотанны скотчем с верёвкой руки и ноги.

Пострадавшая сообщила полиции, что к ней в дом утром пришел неизвестный мужчина и потребовала отдать все деньги. Также злоумышленник начал угрожать пенсионерке ножом. Женщина, испугавшись, рассказала, где хранит все свои сбережения. Мужчина забрал у неё 165 тысяч рублей и скрылся.

Позже полиции удалось задержать злоумышленника. Ранее судимый 56-летний житель Московской области рассказал, что сделал все выше перечисленное ради денег, и все средства он уже потратил.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД , мужчине за преступление по части 3 статьи 162 УК РФ предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. На данный момент подозреваемый был заключён под стражу.

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