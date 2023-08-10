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НовостиОбщество10 августа 2023 11:22

15 сентября в Смоленской области начнётся охота на лося

За 30 дней до начала сезона охоты нужно подавать заявления
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
15 сентября в Смоленской области начнётся охота на лося.

15 сентября в Смоленской области начнётся охота на лося.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

15 сентября в регионе начнётся сезон охоты на лосей. Смоленские охотники уже начинают подавать заявление на добычу. Однако в пресс-службе регионального департамента лесного хозяйства озвучили правила приема документов.

Заявление на добычу животного нужно подавать за 30 дней до начала сезона, это означает, что заявлениям поданым до 16 августа будет отказано. Подать заявление можно на сайте Госуслуги, по ссылке. С квотами добычи лося можно ознакомиться на сайте.

Также специалисты напомнили, что каждый охотник имеет право отправлять только одно заявление. В документе допускается указание только одной половозрастной группы лося (лось старше одного года, лось до одного года), только одного района общедоступного охотничьего угодья Смоленской области.

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