Автомобиль "ВАЗ" сбил молодую девушку в Смоленской области. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как сообщили в ГИБДД России по смоленской области, на седьмом километре трассы «Р-120 – Лосня» Починковского района около 4 часов 30 минут молодую девушку сбили на автомобиле «ВАЗ 211440».

За рулём транспорта находился 47-летний водитель, который не был внимателен на дороге и не выбрал безопасную скорость, в результате чего сбил 21-летнюю девушку. Пострадавшая получила серьезный травмы, ей оказана медицинская помощь.

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