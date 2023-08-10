Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 августа 2023 12:28

Автомобиль "ВАЗ" сбил молодую девушку в Смоленской области

Водителем был 47-летний мужчина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Автомобиль "ВАЗ" сбил молодую девушку в Смоленской области.

Автомобиль "ВАЗ" сбил молодую девушку в Смоленской области.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как сообщили в ГИБДД России по смоленской области, на седьмом километре трассы «Р-120 – Лосня» Починковского района около 4 часов 30 минут молодую девушку сбили на автомобиле «ВАЗ 211440».

За рулём транспорта находился 47-летний водитель, который не был внимателен на дороге и не выбрал безопасную скорость, в результате чего сбил 21-летнюю девушку. Пострадавшая получила серьезный травмы, ей оказана медицинская помощь.

Читай также:

Житель Смоленска восстанавливал боеприпасы времен ВОВ для продажи. Оружие изъяли силовики ФСБ.