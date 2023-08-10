Ремонтные работы в «Лопатинском саду» Смоленска идут с опережением графика. Фото: пресс-служба администрации города.

Параллельно с ремонтом Массового поля, осуществляемого в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды», в центральном парке культуры и отдыха идет широкомасштабная реконструкция территории, примыкающей к памятнику героям 1812 года.

Как сообщили в администрации, здесь одновременно трудится 5 бригад строителей, чтобы успеть завершить благоустройство к Дню города. Дальше в планах – уложить 11 тысяч кв.метров дорожек, отремонтировать подпорную стену при входе в парк, обложить гранитом центральную клумбу, заменить опоры освещения.

На счету подрядной организации: обустройство территорий у памятника 1812 году в Красном, на Валутиной Горе, генералу Судоплатову и многих других. Тем не менее, за проведением работ в Лопатинском саду ведется постоянный контроль МКУ «Строитель».

Работы выполняются с опережением графика. Ежедневно фиксируются все недочеты и оперативно исправляются.

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