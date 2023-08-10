Пожарные спасли 34-летнего мужчину из горящей квартиры в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, на улице 25 Октября в Вязьме Смоленской области 10 августа жильцы четырёхэтажного дома увидели дым из-под дверей одной из квартир и вызвали спасателей.

Прибыв на место пожара, спасатели наткнулись на запертую дверь и решили что на её деблокирование уйдёт много времени.

Как уточнили в ведомстве, пожарными было принято решение установить автолестницу, они вошли через окно и обнаружили что в одной из комнат двухкомнатной квартиры тлеет матрац, а в соседней комнате спал хозяин квартиры 1989 года рождения. Мужчину незамедлительно эвакуировали на улицу.

Серьёзных травм мужчина не получил, также его жилище не сильно пострадало благодаря быстрой реакции спасателей и соседей.

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