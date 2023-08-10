В Темкинском районе откроют юбилейную Вахту Памяти

Фото: Поисковое объединение "Долг".

Не только поиск и возвращение тех, кто остался безвестно пропавшим после Великой Отечественной войны, но и системная подготовка молодых поисковиков – традиционно в августе проходит Международная Вахта Памяти. На смоленской земле собираются отряды не только из районов области, но и других регионов страны. В этом году поисковики откроют 25 учебно-тренировочный сезон, юбилейная Вахта Памяти пройдет в Темкинском районе с 12 по 23 августа.

Участниками станут 600 бойцов поисковых отрядов из Смоленской, Свердловской, Оренбургской, Ярославской, Белгородской, Брянской, Томской, Тюменской, Московской, Иркутской, Нижегородской областей, республик Коми, Дагестан, Чувашия, Пермского края.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВАХТЫ ПАМЯТИ

14 августа – торжественное открытие 25 Международной учебно-тренировочной Вахты Памяти

17 августа – выездное мероприятие в Гагарине «Связь поколений», акция «Дорога домой»

19 августа – (Преображение Господне) праздничная литургия в полевой церкви.

День добрых дел (проведение акций «Забота» и «Доброхоты»)

21 августа – Фестиваль художественного творчества поисковиков, посвященный Дню Российского флага

22 августа – закрытие Вахты Памяти. Подведение итогов

23 августа – захоронение останков погибших воинов

Напомним, традиционно часть мероприятий Вахты Памяти проходит при поддержке федерального проекта «Единой России» «Историческая память».