Житель Москвы угрожал участковому в Смоленской области. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Москвы приехал в гости к своим родственникам в Починковском районе Смоленской области. Мужчина напился и стал угрожать жене расправой. После того, как на место конфликта приехали полицейские, москвич достал травматический пистолет и совершил несколько выстрелов в воздух.

Мужчина обещал прикончить участкового. Позже злоумышленника удалось задержать при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, на данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и ненадлежащем поведении. По делу мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

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