В Смоленске приступили к асфальтированию улиц Шевченко и Румянцева. Фото: пресс-служба администрации города.
На улице Шевченко, от пересечения с улицей Кирова до улицы Попова, и по всей улице Румянцева в ближайшие дни начинается укладка верхнего слоя асфальта.
На время дорожных работ будет действовать ограничение движения транспорта в виде двухполосного движения – в прямом и обратном направлениях. По информации администрации города, работы будут выполняться ночью.
Автомобилистов просят быть внимательными, смолян – учитывать маршруты движения общественного транспорта.
В ночное время контактная сеть Троллейбусно-транспортного предприятия на ремонтируемых улицах будет отключена.
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