Анатолий Овсянкин поздравил смоленских строителей

Фото: smolsovet.ru.

Фото: smolsovet.ru.

Анатолий Овсянкин выразил слова признательности всем строителям и ветеранам отрасли за профессионализм, ответственность, за созидательную работу на благо смолян, в которую вложена частица их души и их таланта.

«Строитель – это важная и очень нужная профессия, направленная исключительно на созидание. Вы создаете то, без чего немыслимо существование современного человека – условия для комфортной и благоустроенной жизни. Благодаря вашим усилиям хорошеет наш город, улучшается качество жизни смолян. Вы прокладываете дороги, строите качественное жильё, новые социальные, культурные и промышленные объекты. Успешно осваиваете современные технологии, внедряете новейшие строительные материалы, развивая свою отрасль», – отметил председатель горсовета. Анатолий Васильевич вручил Почётные грамоты города-героя Смоленска особо отличившимся представителям строительной отрасли.

Фото: smolsovet.ru.

С приветственным словом к собравшимся обратился Президент Союза строителей Смоленской области, депутат Смоленского городского Совета Вадим Косых, который рассказал об итогах работы строительной отрасли региона за 2022 год.

По словам Вадима Вячеславовича, на сегодняшний день отрасль переживает определённые структурные изменения, связанные с тем, что социальный заказ нашего общества смещается от потребности в росте жилья к потребности создания комфортной, здоровой и экологически чистой среды с развитой социальной инфраструктурой, торговыми сетями и благоустроенными зонами отдыха. Стремительными темпами растёт потребность в промышленном строительстве. По всей стране идёт модернизация транспортной, инженерной отрасли. Меняется облик наших городов, меняются запросы жителей.

«Лозунг Ивана Ефимовича Клименко «Живешь на Смоленщине – будь строителем!» сегодня актуален, как и прежде, а профессия «Строитель» как всегда престижна и уважаема», – подчеркнул в своём выступлении депутат горсовета.

Вадим Косых отметил работу директора смоленского строительного колледжа Анжелики Зенкиной и всего педагогического коллектива учебного заведения, поблагодарил за прекрасное воспитание и обучение будущих строителей области, подчеркнув, что ежегодно лучшие учащиеся получают стипендии от Союза строителей Смоленской области.

Со словами приветствия к смоленским строителям и всем ветеранам строительной отрасли региона также обратились временно исполняющий обязанности Губернатора Смоленский области Василий Анохин, его заместитель Алмаз Ахметшин, председатель Смоленский областной Думы Игорь Ляхов и председатель правления Ассоциации СРО «Объединение смоленских строителей» Вениамин Потапов, которые вручили Почётные грамоты и Благодарственные письма.