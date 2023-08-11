Сарай и частный дом загорелись в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Ночью в Рославле 11 августа на улице Мичурина местные жители заметили, что загорелся частный дом.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, горел частный дом и сарай. Огонь уничтожил кровлю и строение выгорело изнутри. На место происшествия выехали автоцистерны 13 пожарно-спасательной части и 6 человек личного состава. Пострадавших не оказалось. Причину возгорания и ущерб выясняют специалисты.

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