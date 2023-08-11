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НовостиОбщество11 августа 2023 11:10

Василий Анохин подписал указ об отмене нескольких карантинов по бешенству

Документ был подписан 9 августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Василий Анохин подписал указ об отмене нескольких карантинов по бешенству.

Василий Анохин подписал указ об отмене нескольких карантинов по бешенству.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин подписал указ об отмене нескольких карантинов по бешенству. Аннулировано было девять документов.

Указ вступает в силу со дня публикования и отменяет некоторые карантинные мероприятия в период 7 февраля по 22 мая текущего года. Сам документ был подписан 9 августа.

Карантин отменили в пгт Шумячи на улицах Лесхоз, Санаторная школа, Окружную, Гагарина, Лесную, Пролетарскую, Льнозавод, Школьную, Первомайскую, Советской Армии, Заречную, Пионерскую, Форпост, Мелиоративную, Парковую, Музыкальную, Заводскую, переулок Гагарина.

Вместе с этим ограничения были сняты с деревни Петрополье в Хиславичском районе, деревень Гридино, Рябцево в Вяземском районе, деревень Мокрятчино и Латошино в Смоленском районе, деревень Курьяново и Липино в Гагаринском районе, с поселка Таборная гора Смоленска и с улиц Кронштадтской, Луначарского, Чайковского и Репина в Вязьме.

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