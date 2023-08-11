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НовостиПроисшествия11 августа 2023 13:34

Мать набросилсась на своего малолетнего сына с ножом

Женщина угрожала, что отрежет ребёнку руки и скормит собакам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Мать набросилсась на своего малолетнего сына с ножом. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

Мать набросилсась на своего малолетнего сына с ножом. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В сеть попало видео, где жительница города Вязьма в Смоленской области угрожала своему 2,5 летнему сыну складным ножом.

Видеозапись, где женщина говорит что отрежет своему сыну руки и скормит их собакам, опубликовал бывший муж матери их общего ребёнка.

На запись отреагировал следственный комитет и начал доследственную проверку.

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