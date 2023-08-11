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НовостиПроисшествия11 августа 2023 14:12

Смолянин ударил своего приятеля бутылкой по голове

Нападавший нанёс лёгкий вред здоровью потерпевшего
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смолянин ударил своего приятеля бутылкой по голове.

Смолянин ударил своего приятеля бутылкой по голове.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Дорогобуже мужчина отдыхал в кафе с компанией своих знакомых. 33-летний мужчина заспорил с 22-летним приятелем, в результате чего оппонент, до того как его остановила компания, взял со стола стеклянную бутылку и ударил местного жителя по голове.

По данным судмедэкспертизы, травма квалифицируется, как лёгкий вред здоровью. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

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