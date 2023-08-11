Смолянин ударил своего приятеля бутылкой по голове. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Дорогобуже мужчина отдыхал в кафе с компанией своих знакомых. 33-летний мужчина заспорил с 22-летним приятелем, в результате чего оппонент, до того как его остановила компания, взял со стола стеклянную бутылку и ударил местного жителя по голове.

По данным судмедэкспертизы, травма квалифицируется, как лёгкий вред здоровью. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

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