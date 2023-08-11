Смолян поздравили с Днем физкультурника

Фото: smolsovet.ru.

Анатолий Овсянкин от депутатов Смоленского городского Совета и от себя лично поздравил смолян с Днём физкультурника!

- Физическая культура и спорт объединяют людей разных возрастов и профессий, воспитывают лидерские качества в человеке, делают его здоровым и выносливым, играют важную роль в патриотическом воспитании молодёжи, являются средством диалога между странами и народами, позволяют людям лучше понимать друг друга.

Убеждён, что высокие достижения в физической культуре и спорте начинаются с детских площадок, со школьного двора и спортивных секций. В настоящее время в нашем любимом городе Смоленске большое внимание уделяется укреплению спортивной инфраструктуры: открываются современные физкультурно-оздоровительные комплексы, строятся спортивные площадки, стадионы, открываются спортивные клубы и секции. Создаются условия для решения одной из основных задач социальной политики региона – сделать массовый спорт доступным каждому жителю района.

Значение физкультуры и спорта в жизни общества трудно переоценить и мы по праву можем гордиться спортивными достижениями наших земляков, рассчитывая, что впереди нас ждет ещё множество побед, - сказал Анатолий Овсянкин.

Спикер городского парламента пожелал крепкого здоровья, энергии и оптимизма, благополучия, настойчивости в достижении всех спортивных и личностных целей!

В тему:

Смоленский городской Совет приглашает вас принять участие в праздновании Дня физкультурника!

Мероприятие состоится в парке «Соловьиная роща». Начало – в 11:00.

В программе: настольный теннис, семейный забег на 300, 500, 800 м, шахматы, волейбол, гиревой спорт, баскетбол 3х3, пляжный футбол, занятия по фитнесу, йоге, показательные выступления творческих коллективов, воспитанников спортивных школ и клубов, виртуальные игры, флористика, шоу мыльных пузырей и многое другое.