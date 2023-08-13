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НовостиПроисшествия13 августа 2023 7:47

В Смоленске бывшего ректора спортуниверситета обвиняют в 15 преступлениях

Суд отказал защите Георгия Греца в домашнем аресте
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске бывшего ректора спортуниверситета обвиняют в 15 преступлениях.

В Смоленске бывшего ректора спортуниверситета обвиняют в 15 преступлениях.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Бывший ректор СГУС Георгий Грец обвиняется в совершении 15 преступлений, включая особо тяжкие против государственной власти.

Также суд отказал в изменении меры пресечения в виде домашнего ареста.

– Срок содержания под стражей продлён до 8 сентября 2023 года, поскольку в случае изменения меры пресечения на более мягкую, появится возможность укрытия от следствия и уничтожения имеющихся доказательств преступлений, – сообщили в пресс-службе Смоленского областного суда.

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