В вузах Смоленска будут изучать «Основы российской государственности». Фото: пресс-служба СмолГУ.

С 1 сентября высшие учебные заведения Смоленска и других регионов внедряют в образовательные программы курс "Основы российской государственности".

В их числе:

Смоленский государственный университет;

Смоленский государственный университет спорта;

Смоленский государственный институт искусств;

Национальный исследовательский университет "МЭИ»;

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова;

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В конце января 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать и включить курс "Основы российской государственности" в программы высшего образования. Ранее были внесены поправки в Конституцию РФ и указом о национальных целях развития России до 2030 года.

Курс состоит из пяти разделов, и составляет 72 часа. 52 часа лекций и ещё 20 часов для самостоятельной работы.

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