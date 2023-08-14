В вузах Смоленска будут изучать «Основы российской государственности». Фото: пресс-служба СмолГУ.
С 1 сентября высшие учебные заведения Смоленска и других регионов внедряют в образовательные программы курс "Основы российской государственности".
В их числе:
Смоленский государственный университет;
Смоленский государственный университет спорта;
Смоленский государственный институт искусств;
Национальный исследовательский университет "МЭИ»;
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации;
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова;
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
В конце января 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать и включить курс "Основы российской государственности" в программы высшего образования. Ранее были внесены поправки в Конституцию РФ и указом о национальных целях развития России до 2030 года.
Курс состоит из пяти разделов, и составляет 72 часа. 52 часа лекций и ещё 20 часов для самостоятельной работы.
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