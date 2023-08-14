Колесо обозрения окончательно прекратило работу в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Ранее «Колесо обозрения» в Смоленске приостановило свою работу по иску прокуратуры на основании технической неисправности.

Сегодня, 14 августа, на официальной странице аттракциона в соцсетях появилась информация о том, что колесо окончательно прекращает свою работу и переезжает в другой город.

– Все представленные документы о технической исправности аттракциона и соответствии эксплуатации требованиям действующего законодательства судом игнорируются, в том числе заключение эксперта Торгово-промышленной палаты РФ. Мы уверены в своей правоте и в том, что справедливость будет восстановлена, но с нашей судебной системой это займет очень много времени. А это постоянные убытки, необходимость содержать сотрудников <…> Как бы ни было сложно нам принимать такое решение, но мы вынуждены с вами попрощаться. Нами принято решение о переносе аттракциона в другой наш проект на территории другого города, – заявили владельцы аттракциона.

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