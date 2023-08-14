«Зеленстрой» дополнительно закупит около 100 урн для установки в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

МБУ «Зеленстрой» обслуживает 620 урн, расположенных на территориях парков и скверов города. В ближайшее время предприятие планирует закупить еще 100 урн для установки в общественных местах. В 2023 году закуплено 20 единиц.

Также на данный момент в скверах и парках размещено 36 мусоросборных контейнеров для временного накопления отходов.

– Помимо этого, на контейнерных площадках, расположенных на 20-ти городских кладбищах, размещено 108 контейнеров, – рассказала Виктория Майстренко в ходе общегородской планерки. – МБУ «Зеленстрой» не собирается останавливаться на достигнутом и в ближайшем обозримом будущем планирует закупить еще порядка 100 урн.

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