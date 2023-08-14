Очередная общегородская планерка прошла в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Глава города Александр Новиков провел еженедельную общегородскую планерку с участием СМИ.

– Цель планерки – открытое и регулярное информирование жителей города о работе администрации, – подчеркнул градоначальник.

Основные вопросы, озвученные 14 августа:

Устранение последствий урагана, прошедшего 7 августа. Ремонты на электросетях должны быть выполнены в ближайшие дни, на что я обратил особое внимание. Что касается поваленных деревьев, «Зеленстрою» поступило более 200 заявок. На сегодняшний день работы выполнены по 190 адресам. Остальные приведут в порядок до конца недели.

Подготовка к отопительному сезону. Работы идут в штатном режиме. Дата включения отопления не определена и зависит от погодных условий и готовности объектов.

Подготовка к учебному году. Сейчас в 28 школах ведется ремонт. Всего в 43 школы идет 37 467 детей, из них уже зачислено 3 727 первоклассников.

Установка урн в общественных местах. В этом году «Зеленстрой» установил в парках и скверах 20 урн. В планах – закупить еще порядка 100 единиц.

Ранее «КП» писала, что «Зеленстрой» дополнительно закупит около 100 урн для установки в Смоленске. Об этом стало известно в ходе общегородской планерки в администрации города.