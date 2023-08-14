Василий Анохин и глава города Александр Новиков встретятся с жителями Смоленска. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина.

В течение ближайших двух недель врио губернатора Василий Анохин и глава города Александр Новиков проведут встречи с жителями Заднепровского, Ленинского и Промышленного районов Смоленска.

Завтра, 15 августа, в 18:00 в ДК железнодорожников (Витебское шоссе, 10) пройдет первая встреча. Приглашаются все желающие.

С 14:00 в ДК будут работать руководители профильных направлений Администрации и представители филиала фонда «Защитники Отечества». Обратиться к ним можно будет по вопросам:

здравоохранения и культуры

соцзащиты и образования строительства, ЖКХ и дорог

поддержки ветеранов СВО и их семей.

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