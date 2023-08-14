Смолянка избила подругу на почве ревности. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Две подруги отдыхали ночью в баре и в один момент между девушками возникла ссора. Выйдя на улицу покурить, приятельницы развязали драку.

Одна из подруг начала бить другую кулаками и стеклянной бутылкой.

Как заключили медики, вред нанесённый девушке был квалифицирован как средней тяжести.

По информации УМВД России по Смоленской области, на подозреваемую было заведено уголовное дело, девушке грозит до трёх лет лишения свободы.

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