В Смоленске проведут масштабный ремонт на сетях «Горводоканала». Фото: СМУП «Горводоканал».

На состоявшейся 14 августа общегородской планерке стало известно о ближайших планах по реконструкции сетей водоснабжения и канализации.

Администрацией города заключено соглашения с Фондом национального благосостояния по выделению Смоленску 600 млн рублей для проведения работ. Еще 150 миллионов выделено из областного бюджета.

Речь идет о трех коллекторах – самых крупных в городе: их диаметр составляет 1 метр.

– Выделение средств планируется до 25 августа, общая стоимость работ – 750 миллионов рублей, – сообщил гендиректор предприятия.

Работы планируется проводить в 2023 и 2024 годах.

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