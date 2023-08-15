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НовостиОбщество15 августа 2023 6:09

Температура воздуха в Смоленской области поднимется до +28

Осадков в регионе не ожидается
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Температура воздуха в Смоленской области поднимется до +28.

Температура воздуха в Смоленской области поднимется до +28.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Во вторник, 15 августа, в Смоленской области будет немного пасмурно, но сухо и тепло. Утром местами землю укроет слабый туман. Подует ветер западной четверти, 4-9 м/с.

Температура воздуха по области: +23°C…+28°C.

В Смоленске: +25°C…+27°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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