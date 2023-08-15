Температура воздуха в Смоленской области поднимется до +28. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Во вторник, 15 августа, в Смоленской области будет немного пасмурно, но сухо и тепло. Утром местами землю укроет слабый туман. Подует ветер западной четверти, 4-9 м/с.

Температура воздуха по области: +23°C…+28°C.

В Смоленске: +25°C…+27°C.

Атмосферное давление 743 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Читай также:

«Зеленстрой» дополнительно закупит около 100 урн для установки в Смоленске. Об этом стало известно в ходе общегородской планерки в администрации города.