В Смоленске приведут в порядок остановки общественного транспорта. Фото: пресс-служба администрации города.

В числе вопросов, озвученных на общегородской планерке, была работа по уборке остановок общественного транспорта. Заместитель главы города по имущественным и земельным отношениям Константин Кассиров отметил, что по этому поводу поступает много обращений от жителей областного центра, поэтому в ближайшие две недели это направление войдет в список приоритетных для профильных предприятий.

Напомним, что содержание остановок, как и дорог Смоленска, перешло на уровень области. В администрации города отмечают, что усилить работу планируется в тесном взаимодействии с региональными предприятиями.

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«Зеленстрой» дополнительно закупит около 100 урн для установки в Смоленске. Об этом стало известно в ходе общегородской планерки в администрации города.