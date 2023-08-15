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НовостиОбщество15 августа 2023 8:58

В мэрии Смоленска прокомментировали ситуацию с «Колесом обозрения»

Собственнику аттракциона необходимо доказать безопасность использования конструкции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В мэрии Смоленска прокомментировали ситуацию с «Колесом обозрения». Фото: пресс-служба администрации города.

В мэрии Смоленска прокомментировали ситуацию с «Колесом обозрения». Фото: пресс-служба администрации города.

Ранее по решению суда работа аттракциона была приостановлена. Инициатором иска выступила прокуратура Ленинского района.

В администрации города подчеркнули, что главное - это вопрос безопасности граждан. Собственнику аттракциона необходимо в судебном порядке доказать безопасность использования конструкции.

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