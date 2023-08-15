В Смоленске нашли флакончик с немецким «лекарством» 19 века. Фото: Смоленская экспедиция ИА РАН.

Сотрудники Смоленской экспедиции ИА РАН нашли флакончик с немецким «лекарством» 19 века на улице Большой Краснофлотской.

По спирали всей поверхности бутылочки выгравирована надпись на немецком: «DIE KEISSERLICHE PRIVILEGIRT ALTONATICHE W. KRONESSENTS». Специалисты перевели это так: «Кайзеровская привилегированная альтонская коронная чудо-эссенция».

Известно, что в 1796 году врач-шарлатан Иоганн Петер Менади, живший в Гамбурге-Альтоне, начал производить настойки, которые и разливались в такие бутылочки. Точный состав средства, рекомендованного при самых разных заболеваниях, неизвестен. Вероятно, рецепт содержал такие ингредиенты как горечавка, корень имбиря и териак (якобы "универсальное" противоядие).

Шведская инструкция по применению Kronessents, датирующаяся около 1800-м годом, заявляет, что средство помогает в том числе при следующих недомоганиях и болезнях: лихорадка, опухшие ноги, кровоизлияния, подагра, всевозможные высыпания, колики или даже менструальные боли.

– «Чудо-лекарство» продавалось с 1796-го года по всему миру, а после смерти Менадьера – его вдовой и потомками, – рассказали сотрудники экспедиции.

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