В Смоленской области снова введут высокий класс пожароопасности.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На территории региона установилась теплая и сухая погода, в связи с чем скоро снова повысится класс пожарной опасности. Об этом сообщили в ОГБУ «Леcопожарная служба Смоленской области».
— Даже при 2 классе (как сегодня) следует быть осторожным при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях! — уточнили в ведомстве.
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