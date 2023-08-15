В Смоленской области снова введут высокий класс пожароопасности. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории региона установилась теплая и сухая погода, в связи с чем скоро снова повысится класс пожарной опасности. Об этом сообщили в ОГБУ «Леcопожарная служба Смоленской области».

— Даже при 2 классе (как сегодня) следует быть осторожным при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях! — уточнили в ведомстве.

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