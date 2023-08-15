"Лада Гранта" и "Камаз" столкнулись под Смоленском. Фото: Сергей ГАПОН

ГУ МЧС России сообщили о том, что сегодня 15 августа случилась авария в Смоленской области.

Как сообщили в ведомстве, на пункт связи 44 пожарно-спасательной части в 09:35 15 августа поступило сообщение о ДТП в Сычевском районе д. Караваево. На место происшествия выехала автоцистерна 44 пожарно-спасательной части и 3 человека личного состава. Подтвердилась информация о боковом столкновении автомобилей "Лада Гранта" и "Камаз".

Мужчина 1980 года рождения погиб в результе аварии. Причина ДТП устанавливается.

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