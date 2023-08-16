Василий Анохин провел встречу с жителями Заднепровского района Смоленска. Фото: страница Василия Анохина ВКонтакте.

Врио губернатора Василий Анохин провел встречу с жителями Заднепровского района Смоленска. На нее пришли порядка 400 человек.

– Многих волнует состояние дорог, работа общественного транспорта, благоустройство, оборудование детских площадок, ремонт соцобьектов, вопросы жилищно-коммунальной сферы, – отметил глава региона.

Большинство вопросов взяты на личный контроль главы города Александра Новикова, который также принял участие в встрече.

За четыре часа до начала встречи сотрудники Администрации и регионального филиала фонда «Защитники Отечества» провели прием граждан. К ним обратились более 30 заявителей.

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