Бывший муж женщины пытался избить полицейского в ее квартире. Фото: Олег ЗОЛОТО

Разведённый мужчина незаконно проник в квартиру своей бывшей жены ночью в посёлке Верхнеднепровском. Подозреваемый стал оскорблять женщину и на её просьбы уйти отказывался.

Позже в квартиру приехала полиция. На просьбу сотрудников уйти мужчина обматерил полицейских и свою бывшую, после чего стал размахивать кулаками.

В ответ на попытки полицеского доставить подозреваемого в отдел, мужчина повалил сотрудника и оторвал ему погон.

После того, как полиция одела на нападавшего наручники, тот стал махать ногами и пару раз задел полицейского.

Через некоторое время мужчина успокоился и раскаялся в своих действиях.

Как сообщили в Дорогобужском районном суде, нападавший должен будет выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

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