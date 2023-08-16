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НовостиОбщество16 августа 2023 8:03

16 августа в Смоленской области потеплеет до +30

В регион вернулась жаркая погода
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
16 августа в Смоленской области потеплеет до +30. Фото: пресс-служба администрации города.

16 августа в Смоленской области потеплеет до +30. Фото: пресс-служба администрации города.

В среду, 16 августа, в Смоленской области будет переменная облачность, однако осадков не ожидается. Подует умеренный ветер юго-западной четверти, до 8 м/с.

Температура воздуха по области: +25°C…+30°C.

В Смоленске: +27°C…+29°C.

Атмосферное давление 746 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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