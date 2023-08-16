Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 9:32

Мотоциклист попал в аварию в Смоленской области

Пользователи соцсетей рассказали о ДТП с участием мотоциклиста в Заднепровском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Мотоциклист попал в аварию в Смоленской области.

Мотоциклист попал в аварию в Смоленской области.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Заднепровском районе 15 августа возле дома 4 по улице Кутузова возле дома номер 4 случилось ДТП с участием мотоцикла.

По информации свидетелей, мотоциклист не справился с управлением и упал со своего транспорта на обочину.

По информации пресс-службы УМВД России по Смоленской области, 36-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем "Мерседес", за рулём которого находился 32-летний водитель.

Водителю двухколесного транспорта понадобилась медицинская помощь.

Читай также:

Два грузовика столкнулись в Смоленской области. Один человек пострадал в ДТП между двумя грузовыми автомобилями.