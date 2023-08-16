Мотоциклист попал в аварию в Смоленской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Заднепровском районе 15 августа возле дома 4 по улице Кутузова возле дома номер 4 случилось ДТП с участием мотоцикла.

По информации свидетелей, мотоциклист не справился с управлением и упал со своего транспорта на обочину.

По информации пресс-службы УМВД России по Смоленской области, 36-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем "Мерседес", за рулём которого находился 32-летний водитель.

Водителю двухколесного транспорта понадобилась медицинская помощь.

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