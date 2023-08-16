В Велиже до смерти избили 19-летнего парня. Фото: Олег ЗОЛОТО

На прошедших выходных 19-летний парень отдыхал в клубе, где между ним и незнакомцем произошла ссора, которая спровоцировала драку.

Как установили сотрудники полиции, молодые люди вышли на улицу где подозреваемый стал бить ногами и руками по всему телу 19-летнего парня. Для пострадавшего очевидцы вызвали скорую помощь, его увезли в больницу. Позже молодой человек умер от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, по подозрению в совершении преступления, сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего жителя Велижа. По результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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