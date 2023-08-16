Какие изменения ждут Велижский район

Фото предоставлено администрацией Смоленской области.

Во время посещения Велижского района Василий Анохин сделал остановку в Велижской детской юношеской спортивной школе, где занимаются 150 воспитанников. По программе «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области» были направлены средства на ремонт стадиона и спортшколы. Чтобы тренировочный процесс был ещё более эффективным, в этом году было выделено из областного бюджета более 10 млн рублей, а в следующем планируется выделить ещё почти 15.

Ремонтные работы уже идут полным ходом. Специалисты оборудуют здесь современную универсальную спортплощадку, демонтируют старые трибуны и построят новые, установят освещение и видеонаблюдение, заменят окна и двери.

Областные власти продолжат и дальше обновлять инфраструктуру спортшколы и стадиона. На следующий год запланировано оборудование современных беговых дорожек, приобретение спортоборудования, обновление центрального входа, благоустройство территории и другие сопутствующие мероприятия.

Также принято решение о ремонте крыши здания ДЮСШ. Будет просчитана стоимость замены пола и ремонта раздевалок. Врио губернатора выразил уверенность, что столь кардинальные преобразования дадут спортшколе вторую жизнь и позволят юным велижанам достигать новых спортивных высот.

Требуется замена

По традиции Василий Анохин заехал и в местную Центральную районную больницу, где пообщался с медицинским персоналом и ознакомился с ходом ремонта медучреждения.

В этом году в больнице провели ремонт крыши и помещений поликлиники. Теперь в планах на этот и следующий год — отремонтировать переход и крышу в терапии, крышу в хирургии, заменить окна.

Кроме того, планируется просчитать смету на ремонт отделения терапии и дневного стационара, провести замену медицинского оборудования (многое из него уже устарело). В следующем году сюда намерены поставить портативный УЗИ-аппарат, а также закупить электрокардиографы в ФАПы.

Решается вопрос и с кадрами.

Сейчас в СГМУ по целевым договорам обучаются шесть студентов, которые придут в больницу через несколько лет. Их поддержат материально. Такое решение было принято областными властями в этом году. С сентября студентам-целевикам будут платить от региона повышенную ежемесячную стипендию, которую увеличили до трёх тысяч рублей.

Отличный опыт

Месяц назад Велижский район в очередной раз стал победителем Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Благодаря этому в городе обновляются общественные территории.

Отметим, что по итогам предыдущего конкурса на площади Дзержинского проведено масштабное благоустройство. Выполнены работы по озеленению, обустроены пешеходные дорожки, смонтированы светильники, установлены малые архитектурные формы.

Второй этап запланирован на 2024 год, им предусмотрено в том числе благоустройство привокзальной площади, оборудование детской игровой площадки на улице Советской.

Врио губернатора назвал отличным такой опыт участия района в федеральных конкурсах. Главе муниципалитета поручено взять на личный контроль оперативную подготовку проектной документации и прохождение госэкспертизы, чтобы как можно раньше начать конкурсные процедуры по выбору подрядчика.