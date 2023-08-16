В Демидовском районе отремонтируют техникум и ЦРБ

Фото предоставлено администрацией Смоленской области.

Ремонт ЦРБ, подготовка специалистов для сельского хозяйства и повышение качества воды. Эти и другие темы были затронуты в ходе визита врио губернатора Василия Анохина в Демидовский район.

Одной из точек маршрута главы региона стала местная ЦРБ. Учреждение здравоохранения сегодня нуждается в реконструкции и обновлении медицинского оборудования.

Больничный городок районной больницы был сдан в 1985 году. С тех пор он ни разу основательно не ремонтировался.

Поэтому в первую очередь здесь запланируют ремонт детского отделения и детской поликлиники, а также асфальтирование территории. На очереди — хирургическое отделение и оперблок.

По словам врио губернатора, также планируется дополнительно отремонтировать помещение, где находятся бригады «скорой». Кроме того, областные власти помогут с закупкой нового медоборудования — электрокардиографов, маммографа и холтера.

Затронута была и кадровая проблема.

Как отметил глава региона, несмотря на укомплектованность больницы узкопрофильными специалистами, необходимо работать на опережение. В 2023 году в ЦРБ приходит всего один молодой врач, в следующем — ни одного. Этот вопрос Василий Анохин поставил на особый контроль руководству больницы.

Задача поставлена

На помощь с ремонтом может рассчитывать и Демидовское отделение техникума отраслевых технологий. Планируется подготовить заявку на капремонт главного корпуса и общежития учреждения.

Сегодня здесь обучаются 275 студентов — и при этом ни одного целевика. По мнению главы региона, учреждению необходимо перестраивать работу под нужды конкретных предприятий и сельхозхозяйств. Василий Анохин поставил задачу руководству колледжа и департаменту по образованию, чтобы на следующей приёмной кампании был обеспечен 50%-й набор абитуриентов по целевым договорам.

В соответствии с требованиями

Кроме того, в рамках визита в район Василий Анохин ознакомился с ходом реконструкции водозаборных сооружений.

В рамках проекта «Чистая вода» в Демидове была построена станция очистки воды, а также сети водоснабжения. Новый водозабор запущен в эксплуатацию, однако во время встречи врио губернатора с жителями поступило несколько вопросов по поводу её неудовлетворительного качества.

Глава региона поручил подрядчику произвести лабораторный — самом водозаборе и у ряда потребителей. После получения результатов будут приняты технические решения для приведения качества воды к требованиям СанПиНа.

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На Смоленщине активно поддерживают студентов, обучающихся по целевому набору. На прошлой неделе медики-целевики получили ключи от служебных квартир.

Первым таким специалистом стала 22-летняя Мария Трифонова, которая несколько месяцев назад окончила Рославльский медицинский техникум.

Во время обучения Мария подписала целевой договор и приняла на себя обязательство прийти после учёбы на «скорую» фельдшером. Своего жилья у девушки в Рославле нет, она из Брянской области. Поэтому ей предоставили служебное — однокомнатную квартиру в 16-м микрорайоне, которую приобрели за счёт областного бюджета и сделали там косметический ремонт.

На прошлой неделе у специалиста был первый рабочий день.

Вторая квартира была предоставлена акушеру-гинекологу Екатерине Слободиной, которая пришла работать в Вяземскую ЦРБ после целевого обучения по программе ординатуры в СГМУ.

Кстати, в рамках целевого набора в этом году в областные медицинские учреждения приходят 58 молодых специалистов.