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НовостиПроисшествия16 августа 2023 13:19

Водитель "Лады" сбил человека под Смоленском

24-летний мужчина пострадал в ДТП в Краснинском районе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Водитель "Лады" сбил человека под Смоленском.

Водитель "Лады" сбил человека под Смоленском.

Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщила региональная госавтоинспекция, в Смоленске, в седьмом часу вечера на 454 километре трассы "М1 Беларусь" 15 августа пострадал 24-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, на Краснинском шоссе 20-летней водитель находился за рулём автомобиля "Лада 213100" и наехал на 24-летнего пешехода в левой полосе движения.

В результате аварии мужчина получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

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