Водитель "Лады" сбил человека под Смоленском. Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщила региональная госавтоинспекция, в Смоленске, в седьмом часу вечера на 454 километре трассы "М1 Беларусь" 15 августа пострадал 24-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, на Краснинском шоссе 20-летней водитель находился за рулём автомобиля "Лада 213100" и наехал на 24-летнего пешехода в левой полосе движения.

В результате аварии мужчина получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

Читай также:

В Велиже до смерти избили 19-летнего парня. Драка произошла после ссоры с незнакомцем в клубе, в результате которой молодой парень скончался в больнице.