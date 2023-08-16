Смолянин напал на сотрудника полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смолянин проезжал на своей машине. Его остановили сотрудники Смоленской ДПС. После остановки мужчина напал на полицейского при исполнении.

Гражданина отвели в служебный автомобиль и попросили пройти алкотест, на эту просьбу мужчина дал отказ как в автомобиле, так и в медучереждении. На него составили протокол и сказали покинуть машину. Мужчина отказался покидать транспорт и поэтому сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу.

Находясь уже возле полицейской машины гражданин порвал куртку сотрудника полиции и ударил его головой в область левого виска. Позже подозреваемый заявил, что полицейский сам получил травмы вытаскивая мужчину из машины. Смолянина признали виновным и назначили ему испытательный срок в один год. Пострадавший сотрудник полиции получил ушиб пальца и лица.

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