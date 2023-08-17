Кинофестиваль "Золотой Феникс" пройдёт в Смоленске с 8 по 12 сентября. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске снова пройдёт осенний кинофестиваль "Золотой Феникс".

Как сообщила заместитель губернатора в ходе прямого эфира ЦУР, мероприятие будет проходить с 8 по 12 сентября.

Ранее фестиваль проходил в кинотеатре "Современник". Другие учреждения и профильные организации также будут задействованы.

В ближайшее время Смоленск посетят иностранные и отечественные артисты, проведут открытые встречи и продемонстрируют жителям города свои киноленты.

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