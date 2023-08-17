Эпидемия токсокароза угрожает Смоленской области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Смоленской области зарегистрировали 13 случаев заражение токсокарозом за последние пол года. Абсолютно все случаи пришлись на детей.

Данная патология появляется у животных, особенно у собак, после чего передаётся человеку. По данным статистики, каждая третья собака заражена этой болезнью.

– Заболевание характеризуется длительным и рецидивирующим течением, разнообразными клиническими проявлениями с поражением внутренних органов и глаз, – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области.

Заразится можно погладив животное, переносящее паразитов, употребляя в пищу немытые овощи и фрукты, а также при играх в песочницах. Для посторонних людей заражённый не будет представлять опасности.

Считается, что личинки токсокар попадают в организм людей из-за несоблюдения гигиены, в частности мытья рук.

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