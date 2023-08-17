Суд оставил без изменений запрет на работу «Колеса обозрения» в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске суд оставил без изменений решение о запрете эксплуатации аттракциона «Колесо обозрения». Об этом сообщили в пресс-службе Смоленского областного суда.

Ранее с иском в суд обратился прокурор. Он также просил выполнить работы по устранению нарушений правил технической и пожарной безопасности.

В начале июня работу аттракциона приостановили, а в конце месяца суд отказал в удовлетворении ходатайства индивидуального предпринимателя об отмене этого решения.

Это мотивировано тем, что возобновление работы колеса обозрения «может привести к нарушению прав и законных интересов граждан, создать угрозу их жизни и здоровью при использовании указанного аттракциона».

Владельцы колеса заявили о планах переезда аттракциона в другой город.

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