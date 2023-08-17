Выставка "Возьми друга домой!" пройдёт в Смоленске 29 августа. Фото: пресс-служба администрации области.

На площади напротив кинотеатра "Современник" в Смоленске 19 августа, в субботу, будет проходить благотворительная выставка-раздача животных "Возьми друга домой!".

Горожане смогут пообщаться с представителями приютов и волонтёрами с 12:00 до 14:00.

Также жители города при желании могут помочь животным и принести что то из перечисленных вещей: сухой корм и консервы для кошек и собак, котят и щенков, лакомства, витамины, крупы и субпродукты,

впитывающие пеленки (очень много маленьких котят и щенков),

Средства по уходу - шампуни, капли от блох и клещей, препараты от глистов, предметы быта - подстилки, миски, ошейники, поводки, наполнители.

Также если появятся идеи для помощи животным, можно связаться со специалистами Главного управления ветеринарии по номерам телефона 8(4812) 29-17-15, 29-17-17, 29-17-12.

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