Грузовики «Мерседес» и «ДАФ» столкнулись в Смоленской области

Грузовики «Мерседес» и «ДАФ» столкнулись в Смоленске. Фото: Сергей ГАПОН

На 332-м километре трассы «М-1 Беларусь» в Ярцевском районе 16 августа водитель «Мерседеса» столкнулся с грузовиком.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, за рулём автомобиля находился 59-летний водитель. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с другим грузовиком «ДАФ», водителем которого был 36-летний гражданин.

В результате аварии водитель автомобиля «Мерседес Актрос»получил травмы.

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