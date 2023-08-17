Смоленские школьники покорили вулкан в Камчатском крае. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Смоленские школьники побывали на Камчатке. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, поездка состоялась в рамках VI Всероссийского слета юных туристов.

Школьники из региона совершили 11-дневный пеший поход по природному парку Налычево, где преодолели 180 километров пути. Юные смоляне познакомились с главными достопримечательностями Камчатского края: вулканами, горячими источниками, нарзанами и другими. Довелось встретить и камчатского медведя.

В рамках путешествия учащиеся школ смогли подняться на действующий Авачинский вулкан, который возвышается на 2741 метр над уровнем моря.

Детей во время путешествия сопровождал вооруженный инспектор национального парка. А после прохождения тропы школьники с экскурсией побывали в Петропавловске-Камчатском и познакомились с его историей.

Читай также:

Кинофестиваль "Золотой Феникс" пройдёт в Смоленске с 8 по 12 сентября. Об этом сообщила замгубернатора Анастасия Гапеева.