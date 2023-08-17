Житель Смоленска избил и поджёг свою знакомую

На проспекте Металлургов 14 августа в Ярцево в своей квартире женщина распивала алкоголь вместе со своим собутыльником.

В определённый момент между людьми возникла ссора, и под действием спиртных напитков смолянин начал бить женщину, после чего облил её выпивкой и поджёг.

Пострадавшие выбежала из квартиры и начала просить соседку вызвать для неё скорую помощь.

Когда приехала скорая, женщину госпитализировали в реанимацию центральной районной больницы, после чего на следующий день пострадавшая скончалась от полученных травм.

Пресс-службе УМВД России по Смоленской области сообщили, что в результате проведения судебно-медицинской экспертизы тела жительницы 1973 года рождения, было установлено, что она погибла в результате термического ожога верхних дыхательных путей.

Правоохранительными органами было выяснено, что на счету нападавшего это было не первое убийство. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

Совершённое им в этот раз, следственные органы квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности – статья 111 УК РФ.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области, подозреваемый был задержан, рассматривается избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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