Жара и гроза прогнозируются в Смоленской области 18 августа. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленской области сегодня ожидается переменная облачность. Утром пройдёт небольшой дождь, местами кратковременные дожди. Днем на некоторых территориях будет гроза. Ветер подует северо-восточный, 4-9 м/с, при грозе порывы ветра будут достигать до 14 м/с.

Температура воздуха в области: +26°C…+31°C.

В Смоленске: +28°C…+30°C.

Атмосферное давление 747 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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