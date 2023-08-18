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НовостиОбщество18 августа 2023 5:02

Жара и гроза прогнозируются в Смоленской области 18 августа

Температура воздуха поднимется до +31
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Жара и гроза прогнозируются в Смоленской области 18 августа. Фото: пресс-служба администрации города.

Жара и гроза прогнозируются в Смоленской области 18 августа. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленской области сегодня ожидается переменная облачность. Утром пройдёт небольшой дождь, местами кратковременные дожди. Днем на некоторых территориях будет гроза. Ветер подует северо-восточный, 4-9 м/с, при грозе порывы ветра будут достигать до 14 м/с.

Температура воздуха в области: +26°C…+31°C.

В Смоленске: +28°C…+30°C.

Атмосферное давление 747 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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