Более 800 жителей Смоленска пришли на встречу с Василием Анохиным. Фото: страница Василия Анохина ВКонтакте.

Василий Анохин провел встречу с жителями Ленинского и Промышленного районов Смоленска, на которую пришли более 800 человек.

Почти за два часа смоляне с врио губернатора обсудили ремонт дорог и межквартальных проездов, состояние сферы ЖКХ, благоустройство, работу общественного транспорта и многое другое.

– К решению проблем подойдем комплексно, в тесном взаимодействии с главой города Александром Новиковым, который также принял участие во встрече. Вместе сделаем всё возможное для того, чтобы привести Смоленск в порядок, – написал глава региона на своей странице ВКонтакте, отметив, что по ряду обозначенных проблем решения уже приняты.

Ранее Василий Анохин подвел итоги встречи с жителями Заднепровского района Смоленска. Все обращения взяты в работу и находятся на контроле.