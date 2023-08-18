Полкилометра труб меняют возле Пятницкого путепровода в Смоленске. Фото: ПАО «Квадра».

В Смоленске возле Пятницкого путепровода ведется ремонт магистральной теплосети, длина участка составляет 510 метров. Как сообщили в «Квадре», стоимость работ составила 26,5 млн рублей.

Каждая труба имеет диаметр 70 сантиметров. Новые секции обрабатывают специальным составом, защищающим от коррозии, а затем устанавливают на трубы изоляцию для уменьшения потерь тепла.

Благодаря капитальному ремонту рассчитывается повысить надежность теплоснабжения для 234 жилых домов и 39 социальных объектов в Заднепровском районе.

В организации отмечают, что трубы находятся на эстакаде над железнодорожными путями, а рядом проходят линии электропередач. Специалисты работают на высоте 10 метров, а контроль за ходом ремонта осуществляют представители «РЖД».

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