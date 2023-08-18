Житель Смоленска украл духи из супермаркета. Фото: Олег ЗОЛОТО

Из сетевого супермаркета смолянин украл духи. Вся стоимость похищенного мужчиной составила 10 тысяч рублей.

Злоумышленника вычислила полиция по горячим следам. Как выяснили сотрудники, вором оказался 29-летний местный житель. Мужчина не имел места работы и уже ранее был судим.

Смолянина задержали и доставили в полицейский участок, где сотрудники выяснили, что ранее похититель также ограбил островок электроники, где сумма украденого составила 19 тысяч рублей.

Все похищенное он продал и потратил вырученные деньги на личные нужды. Мужчине грозит лишение свободы за совершенные кражи.

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