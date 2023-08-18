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НовостиПроисшествия18 августа 2023 8:14

Житель Смоленска украл духи из супермаркета

Смолянин похитил парфюмированную продукцию на сумму 10 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Житель Смоленска украл духи из супермаркета.

Житель Смоленска украл духи из супермаркета.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Из сетевого супермаркета смолянин украл духи. Вся стоимость похищенного мужчиной составила 10 тысяч рублей.

Злоумышленника вычислила полиция по горячим следам. Как выяснили сотрудники, вором оказался 29-летний местный житель. Мужчина не имел места работы и уже ранее был судим.

Смолянина задержали и доставили в полицейский участок, где сотрудники выяснили, что ранее похититель также ограбил островок электроники, где сумма украденого составила 19 тысяч рублей.

Все похищенное он продал и потратил вырученные деньги на личные нужды. Мужчине грозит лишение свободы за совершенные кражи.

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